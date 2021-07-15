В Полтавской области на улице агрессивный пес погрыз маленькому мальчику лицо

Владельцем собаки является 35-летний мужчина.
В Горишних Плавнях Полтавской области на 6-летнего мальчика напала собака породы метис (смесь из уссурийской овчаркой). В ребенка множественные раны лица.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.
Известно, что ребенка покусала собака просто посреди улицы Добровольского. В результате нападения потерпевшего мальчика госпитализировали в больницу.
Полиция уже установила личность владельца животного. Им оказался 35-летний местный мужчина, в отношении которого составлен протокол по ч. 2 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил содержания собак, повлекшие причинение вреда здоровью людей. Продолжается проверка.
Напомним, что Кременчуге Полтавской области 23 июня бездомный собака укусила маленького ребенка. Пострадавшим является 6-летний ребенок.