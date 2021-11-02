В Полтавской области на железнодорожном переезде погиб 35-летний мужчина: что произошло

В Полтавской области на железнодорожном переезде погиб 35-летний мужчина: что произошло

На месте работают копы.

В Полтавской области в городе Лубны на железнодорожном переезде погиб 35-летний житель. Мужчина от полученных травм погиб.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Полтавской области.

Известно, что трагедия произошла 2 ноября около 14.00. Об инциденте полицию известили жители Лубен. Граждане и рассказали о том, что поезд смертельно травмировал мужчину.

Предварительно установлено правоохранителями, что на 179 километре перегона "Лубны — Солоница" поезд наехал на 35-летнего жителя города Лубны. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По этому факту решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия.

Напомним, под Фастовом грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде.

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