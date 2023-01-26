В Полтавской области на железнодорожных путях обнаружили мертвого мужчину

В полиции не исключают, что мужчина попал под поезд.

В Кременчуге на железной дороге смертельно травмировался местный житель. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

"Скорее всего, жителя Кременчуга травмировал поезд, в результате чего мужчина умер. Это произошло на железнодорожных путях возле улицы Свиштовской. Тело 55-летнего погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу", — уточнили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части третьей статьи 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Санкция предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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