В Полтавской области началось «Большое строительство» на трассе Р-42, по которой ездят на Сорочинскую ярмарку

В Полтавской области началось «Большое строительство» на трассе Р-42, по которой ездят на Сорочинскую ярмарку

В Полтавской области начался ремонт автодороги Р-42 Лубны — Миргород — Опишня. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Как сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Полтавской области, дорожники работают вблизи пгт. Ромодан Миргородского района.

Автомобильная дорога соединяет Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. В основном осуществляются перевозки зерна, сахарной свеклы и нефтепродуктов. Дорога соединяет районы области для подъезда в санаторно-курортные зоны и источники минеральных вод. Ежесуточно по этой автодороге движется около 6000 транспортных средств. В период проведения Сорочинской ярмарки эта цифра удваивается», — говорится в сообщении.

Дорожники отфрезировали первые 4 км автодороги и приступили к устройству слоя из органо-минеральной смеси, изготовленной по технологии холодного ресайклинга, с добавлением щебеночно-песчаной смеси и комплексного вяжущего. Восстанавливается также кромка существующей дорожной одежды, чтобы расширить трассу до геометрических параметров автодороги III категории.

Общая протяженность трассы – 121,9 км.

До 1975 года дорога не имела жесткого покрытия за исключением некоторых населенных пунктов. С 1976 г в пределах Лубенского и Миргородского районов началось строительство дороги с твердым покрытием. В течение предыдущих лет (2017-2020) удалось отремонтировать более 67 км трассы.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили о планах программы Владимира Зеленского «Больое строительство»: с 2019 года до конца 2021-го обновить в общей сложности 13 тыс. км дорог в Украине, а до конца 2024 года — 24 тыс. км.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку