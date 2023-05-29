В Полтавской области нашли мертвым 14-летнего мальчика: пошел гулять и исчез (фото)

Парень загадочно скончался от удара электрическим током.
В городе Пирятин Полтавской области 29 мая в 3:10 загадочно исчез 14-летний парень. Впоследствии его нашли мертвым на одном из заброшенных предприятий.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
В полицию 29 мая среди ночи обратилась 36-летняя жительница города Пирятин Полтавской области. Она сообщила, что ее сын пошел гулять и загадочно исчез.
Правоохранители и спасатели бросились на поиски подростка. Впоследствии его тело обнаружили на территории бывшего мясокомбината в городе Пирятин. Ребенок погиб. По предварительным данным, трагедия произошла из-за удара электрическим током. Окончательную причину смерти установит экспертиза.
Полиция открыла производство по части 1 статьи 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Напомним, в реке Артополот в Полтавской области нашли мертвым 19-летнего парня, пропавшего 15 апреля 2023 года. Полиция расследует причины трагедии.
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