У Полтаві нашли мертвым псевдоволонтера: что известно о деле

В Полтаве нашли мертвым 22-летнего псевдоволонтера Фото: иллюстративное

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В Полтаве нашли мертвым 22-летнего псевдоволонтера, которого в апреле 2025 года обвиняли в присвоении около 3 млн. гривен средств для ВСУ.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на подтверждение полиции Полтавщины.

Как пишет издание, в полиции заметили, что мужчину нашли мертвым в частном доме. Обстоятельства смерти пока не разглашаются.

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Что известно о деле псевдоволонтера

В конце апреля полиция Полтавщины разоблачила псевдоволонтера, который под предлогом доставки автомобилей для ВСУ присвоил около трех миллионов гривен. Тогда следователи завершили досудебное расследование в отношении 22-летнего полтавчанина. Его причастность довели до 14 эпизодов преступной деятельности.

Полицейские установили, что 22-летний мужчина на своих страницах в социальных сетях называл себя волонтером и предлагал доставить для военных автомобили, зарядные станции и турникеты. Получив деньги от заказчиков, злоумышленник тратил их на собственные нужды.

«Фигуранту грозит до 8 лет заключения», — заявили тогда правоохранители.

В тот момент он находился под домашним арестом

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Напомним, в Киевской области псевдоволонтер тоже наживался на военных. Под видом гуманитарной помощи для сил обороны мужчина ввозил в Украину машины, которые перепродавал военнослужащим.

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