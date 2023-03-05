В Полтавской области не работают линии экстренной помощи – куда обращаться

Жителей Полтавщины предупредили о сбое в работе линий экстренной помощи.
В Полтаве и области 5 марта временно не работают линии экстренной помощи. Жителям посоветовали обращаться за помощью по другим номерам.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.
По его словам, жители Полтавской области не смогут вызвать помощь через линии "101" и "112".
В случае необходимости люди могут обращаться по телефонным номерам:
- Полтавская область — 0666173549, 0666173755;
- г. Полтава (Шевченковский район) – 0666219529;
- г. Полтава (Киевский район) – 0666296235;
- г. Полтава (Подольский район) – 0666174658;
- г. Полтава (Полтавская община) – 0666295781.
Напомним, мэр Полтавы Мамай приговорен к пяти годам заключения условно.
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