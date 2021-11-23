В Полтавской области несовершеннолетняя на Toyota врезалась в дерево: много пострадавших (фото)

В Полтавской области несовершеннолетняя на Toyota врезалась в дерево: много пострадавших (фото)

Самого водителя госпитализировали в реанимацию.

В Кременчуге Полтавской области вечером 22 ноября 17-летняя девушка, управляя Toyota RAV4, врезалась в дерево. В салоне было четыре человека, двое из четырех пострадавших зажало в автомобиле, водитель — госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщили в Службе оперконтроля мэрии Кременчуга и ГСЧС области.

ДТП произошло в селе Малая Кохновка Кременчугского района. Очевидцы в соцсетях сообщают, что девушка не справилась с управлением автомобиля и въехала в дерево. В салоне находились четыре человека, по информации ГСЧС, они все пострадали.

Двух пострадавших зажало в машине. Спасатели с помощью бензопилы освободили автомобиль от ветки дерева и деблокировали пострадавших и передали медикам.

У пострадавшей, предварительно, политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота, закрытый перелом правой бедренной кости. Она госпитализирована в реанимационное отделение.

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