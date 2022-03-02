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В Полтавской области нет столкновений с оккупантами: формируют защиту и помогают соседним регионам

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В Полтавской области нет столкновений с оккупантами: формируют защиту и помогают соседним регионам

Область организовывает работу волонтеров для помощи пострадавшим от войны регионам.

На территории Полтавской области на 2 марта нет боевых столкновений с российской армией.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, в регионе продолжается формирование защиты Полтавской области.

"Формируется гуманитарный конвой в Сумскую и Харьковскую области. Мы помогаем нашим областям, потому что они сейчас находятся в очень сложном состоянии", — подчеркнул глава области.

По словам Лунина, чтобы помочь жителям этих областей организовались волонтеры и предприниматели.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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