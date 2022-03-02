В Полтавской области нет столкновений с оккупантами: формируют защиту и помогают соседним регионам

В Полтавской области нет столкновений с оккупантами: формируют защиту и помогают соседним регионам

Область организовывает работу волонтеров для помощи пострадавшим от войны регионам.

На территории Полтавской области на 2 марта нет боевых столкновений с российской армией.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, в регионе продолжается формирование защиты Полтавской области.

"Формируется гуманитарный конвой в Сумскую и Харьковскую области. Мы помогаем нашим областям, потому что они сейчас находятся в очень сложном состоянии", — подчеркнул глава области.

По словам Лунина, чтобы помочь жителям этих областей организовались волонтеры и предприниматели.