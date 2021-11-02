В Полтавской области обнаружили опасный склад токсинов и возбудителей инфекционных заболеваний

В Полтавской области обнаружили опасный склад токсинов и возбудителей инфекционных заболеваний

Нелегальное хранилище было обустроено на одном из государственных предприятий региона.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Полтавской области место несанкционированного хранения ядовитых веществ и биологических агентов, возбудителей острых инфекционных болезней.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На нелегальном складе, обустроенном на одном из государственных предприятий региона, правоохранители обнаружили:

большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,

почти 700 единиц биологических агентов,

ориентировочно 15 л прекурсоров,

около 20 кг химикатов не установленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану.

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По данному факту проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, обвинили в масштабном загрязнении и порче земель в Закарпатской области.

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