В Полтавской области объявлен трехдневный траур по жертвам российского удара

В Полтавской области объявлен трехдневный траур, 2-4 февраля, по погибшим в результате ракетного удара по многоэтажке в областном центре 1 февраля.

Об этом стало известно из распоряжения, подписанного подписавшего в.и.о начальника ОВА Владимиром Когутом.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве. Соответствующее распоряжение подписал в.и.о начальника ОВА Владимир Когут. Траур объявлен с 2 по 4 февраля.

Отмечается, что в течение трех дней в Полтавской области будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, в Полтаве стремительно возросло количество погибших в результате удара ракетой РФ по жилому дому. Известно о семи убитых и 14 травмированных, из них три ребенка. Спасти удалось 22 человека.

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