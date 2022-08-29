В Полтавской области ограничат продажу алкоголя и увеличат продолжительность комендантского часа: подробности

В Полтавской области с 1 сентября увеличат продолжительность комендантского часа и ограничат продажу алкоголя.

На Полтавщине комендантский час продлится с 22:00 до 6:00, а алкоголь будут продавать с 12:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Полтавской ОВО.

Продолжительность комендантского часа в Полтавской области увеличили на один час из-за большого количества преступлений в вечернее время. По этим причинам в регионе ограничили продажу алкоголя.

"Полицейские обратили внимание на увеличение количества зафиксированных правонарушений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая эту ситуацию, Совет обороны области принял решение разрешить продавать пиво и слабоалкогольные напитки с содержанием спирта менее 5%, а также крепкие алкогольные напитки только из 12 :00 до 18:00 Алкоголь не будут продавать военнослужащим и представителям правоохранительных органов", — сообщили в Полтавской ОВА.

Напомним, в Донецкой области увеличивают продолжительность комендантского часа.

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