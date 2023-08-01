В Полтавской области осудили мужчину из-за его полового органа

У мужчины конфисковали его ноутбук и мобильный телефон.
В Полтавской области к одному году испытательного срока приговорили уроженца Луганской области, похваставшегося в социальных сетях своим половым органом. Мужчина сфотографировал свои гениталии и выложил фотографии в Интернете.
Об этом идет речь в приговоре Великобагачанского районного суда Полтавской области.
По данным следствия, подозреваемым является уроженец Рубежного Луганской области. Известно, что мужчина женат и воспитывает малолетнего ребенка, он работает маляром в Управлении нефтепромышленных сервисов в поселке Гоголев.
Мужчина в 2016 году сфотографировал свой половой орган и опубликовал фотографии на своей странице в социальной сети. Эти фото он использовал до апреля 2022 года, пока его не разоблачили правоохранители.
На суде житель Полтавщины свою вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301 УК Украины и приговорил к одному году испытательного срока. Также у осужденного конфисковали ноутбук и мобильный телефон. Кроме того, он должен оплатить 566 грн за проведение экспертиз. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном судье.
Напомним, в Полтавской области женщину оштрафовали на 34 тысячи грн из-за мастурбации.
Читайте также:
- Сто обысков и большое количество валюты: в Украине разоблачен военкомат, саботировавший мобилизацию (фото)
- В Киеве безработный напал на 16-летнего школьника: ударил ножом в грудь
- В Украине для рейсовых автобусов заработала "Евчера": Шмигаль рассказал детали