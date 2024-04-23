В Полтавской области осудили за уклонение от мобилизации отца 7 детей: почему ему вручили повестку

В Полтавской области к испытательному сроку приговорили отца 7 детей, который уклонился от мобилизации. На суде мужчина признал, что он не оформил детей на себя, чтобы иметь возможность получать соцпомощь от государства, однако когда ему пришла повестка, он признал, что проживает с семьей и воспитывает детей.

Об этом говорится в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчина закончил только 7 классов и имеет 7 детей, на которых он не оформлял отцовства, чтобы получать помощь от государства.

16 января 2024 года ВВК признала мужчину годным к военной службе. 26 января он должен был прийти в ТЦК для отправки на службу, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "проживает вместе гражданской женой и имеет на иждивении семь несовершеннолетних детей, за которых волнуется. Утверждал, что кроме него, им некому помогать, он не может оставить их одних. Он единственный в семье, кто работает. Сообщил, что работает уже два года на сельскохозяйственных работах, помогает выращивать овощи. Обвиняемый пояснил, что дети записаны на фамилию матери, поскольку он с ней не состоит в зарегистрированном браке, и это влияет на социальные выплаты на детей. Согласно справкам о регистрации места жительства, копии которых также предоставлены обвиняемым суду, место жительства всех детей зарегистрировано по тому же адресу, по которому фактически проживает обвиняемый".

Женщина на суде подтвердила, что подсудимый является отцом их 7 детей: он проживает вместе с ними, работает и помогает содержать несовершеннолетних.

Суд считает, что нет подтверждения того, что подсудимый является отцом 7 детей, поскольку это не доказано законом. Поэтому у него нет права на отсрочку от мобилизации.

По мнению суда, мужчина "сможет продемонстрировать свое исправление во время испытательного срока и без изоляции от общества в случае повторного призыва или же сможет воспользоваться правом на оформление отцовства в отношении своих несовершеннолетних детей, внесение изменений в актовые записи о рождении детей или установление факта содержания им детей, ухода за ними и т.д.".

Мужчину признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста.

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