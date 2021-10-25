В Полтавской области парню во время работы на ферме едва не оторвало руку

В Полтавской области парню во время работы на ферме едва не оторвало руку

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Полтавской области селе Веселая Долина пострадал 18-летний парень. Он сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Полтавской области.

Известно, что рука потерпевшего попала в механизм корморезки. К сожалению, парень не мог самостоятельно освободиться и на место вызвали спасателей.

Специалисты изъяли руку пострадавшего с корморезки и передали юношу медикам Глобинской ЦРБ. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое.

По данным местного издания "Кременчугские новости", инцидент произошел во время хозяйственных работ. 18-летний парень около 05.30 помогал матери на ферме и из-за собственной небрежности его правая рука попала в механизм корморезки.

Напомним, в Кривом Роге на горнодобывающем предприятии произошел несчастный случай. При исполнении должностных обязанностей погиб работник.

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