В Полтавской области перевернулся микроавтобус с военными: причину смертельного ДТП выясняют

В результате аварии погиб один из пассажиров транспортного средства, еще четверо — травмированы

На автодороге возле Пирятина в Полтавской области микроавтобус, в котором находились военные Вооруженных сил Украины, попал в ДТП.

Об этом сообщил представитель теруправления Государственного бюро расследований Александр Белка в комментарии "Суспільне".

По его словам, ДБР начало досудебное расследование аварии, которая произошла накануне, 4 июля.

В тот день микроавтобус с военными при невыясненных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП погиб один из пассажиров транспортного средства, еще четверо — травмированы.

Директор Пирятинской больницы Александр Гаркавенко сообщил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней тяжести.

Этот случай расследуют по ч.1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).

Согласно санкции статьи, виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее вблизи поселка Новгородка Кропивницкого района Кировоградской области в ДТП погибли три 17-летних девушек. Автомобилем, в котором ехали девушки, управлял пьяный полицейский.

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