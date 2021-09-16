В Полтавской области первоклассник через пол месяца обучения "заминировал" гимназию: детали

В Полтавской области первоклассник через пол месяца обучения "заминировал" гимназию: детали

На одного из родителей школьника составили админпротокол.

В Полтавской области первоклассник "заминировал" Розсошенскою гимназию. Информацию о так называемой "взрывчатке" в учебном заведении 6-летний ученик сообщил по телефону.

Об этом сообщает полиция области.

После поступления сообщения о "заминировании" на место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию учебного заведения. Но информация оказалась фейковой и взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

В то же время было установлено, что о "заминировании" гимназии сообщил 6-летний ученик начальных классов этого же заведения. На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева неизвестный сообщил о "заминировании" здания Киевского института бизнеса и технологий.

А 10 сентября ученик позвонил в службу "101" и сообщил о "заминировании" Полтавской школы №38.

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