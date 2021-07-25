В Полтавской области под колесами поезда погиб пенсионер (фото)

В Полтавской области под колесами поезда погиб пенсионер (фото)

Поезд наехал на мужчину.

В Полтавской области на железнодорожной станции "Лещиновка" поезд сбил мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Полтавщины.

Происшествие произошло 25 июля в селе Жирки. В полицию с сообщением о смертельном наезде обратился держурный железнодорожной станции "Лещиновка".

Предварительно установлено, что погибшим является 82-летний местный мужчина. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей) УК.

Полиция полтавской области

Напомним, 23 июля примерно в 5:06 утра поезд № 136 сообщением "Белгород-Днестровский — Черновцы" в составе 16 вагонов сбил насмерть мужчину. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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