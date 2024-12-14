В Полтавской области подростки жестоко избили сверстника: ребенок в больнице

В городе Горишние Плавни Полтавской области группа детей жестоко избили своего сверстника. Причем избиения они снимали на камеру.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

На видео, гулявшем по сети, парня сначала окружила группа подростков, а потом все по очереди начали избивать его по лицу. После этого мать пострадавшего обратилась в милицию.

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Избиение парня / Фото: скрин с видео

Пострадавший ребенок попал в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, жителя Борисполя, который на протяжении восьми лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери, приговорили к пожизненному заключению.

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