В Полтавской области подросток травмировался в результате взрыва неизвестного вещества: подробности

13 января, в Лохвице Полтавской области 14-летний парень травмировался в результате взрыва неизвестного вещества.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

"Предварительно правоохранители установили, что 14-летний парень на собственном дворе смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась в его руках", – говорится в сообщении.

Подросток получил термические ожоги глаз.

Медики оказали ему необходимую помощь в больнице.

Напомним, 9 января в Новом Буге на Николаевщине девятилетнему мальчику оторвало пальцы из-за взрыва пыла, который он нашел когда был дома.

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