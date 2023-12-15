В Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину

Он погиб на месте.

В Полтавской области грузовой поезд переехал мужчину, который шел по путям. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

"По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Полтавы в Кременчуг, совершил наезд на 47-летнего жителя поселка Билыки Полтавского района. От полученных травм мужчина погиб на месте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — говорится в сообщении.

По этому факту следователями областного управления полиции под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

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