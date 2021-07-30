В Полтавской области поезд врезался в грузовой трейлер: ряд рейсов задерживается, есть пострадавшие (фото)

В Полтавской области поезд врезался в грузовой трейлер: ряд рейсов задерживается, есть пострадавшие (фото)

Авария произошла на железной дороге вблизи Решетиловки.

В Полтавской области на регулируемом железнодорожном переезде возле станции "Решетиловка" в ночь на 30 июля произошло ДТП. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за аварии ряд поездов в направлении "Харьков — Киев" задерживаются.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Известно, что авария произошла в 2:51. Жертв, к счастью, нет, однако дежурную по железнодорожному переезду госпитализировали. После инцидента на место сразу же выехала бригада ремонтников.

Уже в семь часов утра движение на этом участке восстановили. Но в связи с инцидентом по состоянию на 8:45 вынужденно задерживаются восемь поездов. Преимущественно задержка составляет один-два часа. Больше всего от графика отстает поезд №85 Новоалексеевка — Львов, его задержка составила почти 4 часа.

По состоянию на 8:45 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа 50 минут);

№10 Мариуполь — Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);

№126 Киев — Константиновка (задержка составила 2 часа)

№17 Харьков — Ужгород (задержка составила 2 часа)

№11 Новоалексеевка — Киев (задержка составила 2 часа)

№138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила один час 30 минут);

№41 Днепр — Трускавец (задержка составила один час)

№58 Одесса — Ковель (задержка составила один час)

Напомним, 28 июля на 3 часа задерживался поезд "Интерсити" сообщения Киев-Запорожье. В "Интерсити" обнаружили техническую неисправность.

А раньше на участке Васильков — Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд, поэтому часть пассажирских поездов "Укрзализныци" тоже направлялись с опозданием.

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