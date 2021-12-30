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В Полтавской области погиб 23-летний мужчина, выпрыгнувший из окна квартиры

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В Полтавской области погиб 23-летний мужчина, выпрыгнувший из окна квартиры

Фото: facebook.com/policesumy

Мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа.

В Кременчуге Полтавской области юноша покончил с собой, выпрыгнув из окна. От полученных травм 23-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в Кременчугском районном управлении полиции.

Уточняется, что полицию об инциденте сообщил диспетчер станции экстренной медицинской помощи. Тело мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружили в Кременчуге возле дома 24/40 по ул. Лейтенанта Покладова.

На место происшествия следственно-оперативная группа установила, что это тело 23-летнего мужчины, который предварительно выпрыгнул из окна квартиры 5 этажа.

По факту начато уголовное производство. Обстоятельства устанавливаются.

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