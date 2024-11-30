В Полтавской области погибла маленькая девочка: полиция устанавливает обстоятельства трагедии

Через несколько часов после исчезновения тело ребенка обнаружили в водоеме.

В Полтавской области в субботу, 30 ноября, исчезла 9-летняя девочка. Через несколько часов поисков полиция обнаружила тело ребенка без признаков жизни.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Полтавской области.

"В полицию Полтавщины 30 ноября около 17:00 поступила информация от родственников об исчезновении малолетней в городе Решетиловка", – говорится в сообщении.

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К поискам ребенка привлекли весь личный состав территориального подразделения полиции. Также об исчезновении девочки известили местных жителей.

Во время поисковой операции ребенка нашли в местном водоеме, но, к сожалению, уже без признаков жизни. Следственно-оперативная группа полиции собирает доказательства и показания, чтобы установить обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, четыре человека, в том числе подросток, погибли в Житомирской области, отравившись угарным газом. Это уже второй групповой случай, который произошел на территории Житомирской области по этой причине.

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