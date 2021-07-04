В Полтавской области после выпускного парень попал в реанимацию

В Полтавской области после выпускного парень попал в реанимацию

Парень утром вернулся домой с празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения.

В Кременчуге Полтавской области 17-летний парень после празднования выпускного в школе оказался в больнице. Подростка госпитализировали с алкогольным отравлением.

Об этом пишут местные СМИ "Кременчугская газета" и "Кременчуг Today".

По информации изданий, молодой парень после выпускного пришел домой в критическом состоянии. Утром 3 июля его госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

У него диагностировали острое алкогольное отравление. Состояние парня оценивается как тяжелое.

Напомним, в дном из одесских пляжей нашли девочку-подростка, которая отравилась алкоголем.

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