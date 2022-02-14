В Полтавской области посреди трассы взорвался бензовоз, есть погибший: фото с места происшествия

Полиция устанавливает причины инцидента.
Вблизи села Бродщина Полтавского района Полтавской области в понедельник, 14 февраля, посреди дороги взорвался бензовоз. На месте происшествия погиб водитель грузовика.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
Инцидент произошел в 20:00. На место происшествия прибыли правоохранители, медики и спасатели. Водитель бензовоза погиб. Его личность уже установили это житель Киевской области, 1975 года рождения.
Спасатели ликвидировали пожар. В полиции открыли производство по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
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