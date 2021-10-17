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В Полтавской области поздно вечером 64-летняя женщина провалилась в глубокий колодец

В Полтавской области поздно вечером 64-летняя женщина провалилась в глубокий колодец

pixabay.com

Женщина, к счастью, выжила.

В селе Шарковщина Лубенского района Полтавской области пенсионерка провалилась в глубокий колодец и не могла самостоятельно выбраться. Из ловушки получали женщину бойцы ГСЧС.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Полтавской области.

Вызов о помощи поступил спасателям поздно вечером пятницы, около 22 часов. Сообщалось, что в колодец, глубиной 10 метров, провалилась 64-летняя женщина.

На место происшествия направили отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели достали женщину на поверхность с помощью специальной веревки. После спасения ее передали работникам экстренной медпомощи.

Напомним, в Мелитополе женщина упала в туалет, который стоял во дворе частного дома.

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