В Полтавской области поздно вечером 64-летняя женщина провалилась в глубокий колодец

Женщина, к счастью, выжила.
В селе Шарковщина Лубенского района Полтавской области пенсионерка провалилась в глубокий колодец и не могла самостоятельно выбраться. Из ловушки получали женщину бойцы ГСЧС.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Полтавской области.
Вызов о помощи поступил спасателям поздно вечером пятницы, около 22 часов. Сообщалось, что в колодец, глубиной 10 метров, провалилась 64-летняя женщина.
На место происшествия направили отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели достали женщину на поверхность с помощью специальной веревки. После спасения ее передали работникам экстренной медпомощи.
Напомним, в Мелитополе женщина упала в туалет, который стоял во дворе частного дома.