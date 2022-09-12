В Полтавской области проблемы с мобильной связью: что произошло

На части территории Полтавщины 12 сентября отсутствует связь и Интернет одного из мобильных операторов.
Утром 12 сентября примерно на половине территории Полтавской области отсутствует связь и интернет мобильного оператора lifecell.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
По его словам, из-за перепадов напряжения после циничных обстрелов кафиров вечером 11 сентября вышел из строя региональный узел связи lifecell. Лунин говорит, что восстановить интернет и связь должны во второй половине дня.
"У оператора Киевстар есть перебои со связью в двух локациях Полтавы, но в ближайшее время проблемы также должны устранить", — добавил Лунин.
Напомним, вечером воскресенья 11 сентября россияне нанесли циничный удар по объектам инфраструктуры, в результате чего в разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение, проблемы со светом также были в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.
Сообщалось о перебоях с поставкой воды. Электроснабжение ряда областей поздно вечером было возобновлено.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией.
Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как русские "дружба и братство".
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