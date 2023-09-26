В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе: что известно

В Лубнах могут быть перебои с газоснабжением.

Во вторник, 29 сентября, в Полтавской области произошел взрыв на магистральному газопроводе. На месте инцидента работают спасатели.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В Лубенском районе раздался взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе", сообщил глава ОВА.

В настоящее время на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют воспламенение сухой травы. По словам Лунина, ситуация контролируемая.

В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе

Между тем, в АО "Лубнигаз" предупреждают о возможных перебоях с газоснабжением. Специалисты проверяют давление газа на входах в сеть города и осуществляют меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительной системе города Лубны и района.

"В связи с признаками чрезвычайного происшествия на компрессорной станции, обслуживаемой "Укртрансгазом" вблизи города Лубны, аварийные службы "Лубнигаза" приведены в состояние ликвидации аварийной ситуации", — говорится в сообщении.

Тем временем в Министерстве внутренних дел сообщили, что взрыв газопровода высокого давления произошел в 13:00. Пока горения газа не наблюдается.

"Персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет. Количество оставшихся без газоснабжения абонентов уточняется", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 26 сентября в Киеве на левом берегу местные жители слышали громкие взрывы. Тревога не была объявлена. В КМВА успокоили людей и объяснили, что в Белоцерковском районе производится уничтожение взрывоопасных предметов.

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