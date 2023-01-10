В Полтавской области произошла смертельная авария: что известно

Во вторник, 10 января, в Полтавской области на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр произошло ДТП. Утром вблизи села Бродщина легковушка Hyundai съехала в кювет.

Об этом "Общественному" рассказал спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

По словам спикера, в аварии погибли два человека. На месте происшествия от полученных травм скончались 71-летний водитель и 74-летняя пассажирка автомобиля. Оба были жителями города Никополь Днепропетровской области.

В настоящее время специалисты выясняют причину и обстоятельства аварии. Уголовное производство может быть начато по части третьей статьи 286 "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, 9 января около 17:00, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Дулебы Стрыйского района Львовской области произошло тройное ДТП, в котором столкнулись автомобиль скорой помощи, автобус и грузовик. В результате аварии погиб пациент быстрой.

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