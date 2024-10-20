В Полтавской области пропал 14-летний подросток, 3 суток не выходит на связь: приметы

Об его исчезновении сообщили в полицию 19 октября около 21:00.

В Полтавской области ищут 14-летнего Богдана Булкоту, он утром 18 октября перестал выходить на связь с родными.

Об этом сообщило Кременчугское районное управление полиции.

"Кременчугским районным управлением полиции разыскивается Булкот Богдан, который с 18 октября около 10:00 перестал сообщать родным о своем местонахождении. Об исчезновении 14-летнего парня сообщили в полицию родные 19 октября около 21:00", — говорится в сообщении.

Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, светло-коричневого цвета. Одет был в куртку с капюшоном темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета и белые кроссовки.

Напомним, в Киеве нашлась Ирина Назаренко, которую искали 10 суток.

Ранее мы писали, что в Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших", который оперативно предоставляет информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях.

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