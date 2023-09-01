В Полтавской области простились с погибшими пилотами Ми-8: их имена и фото

Все погибшие были из 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Сикорского.

В Полтавской области, в селе Горбановка, 1 сентября простились с экипажами двух вертолетов Ми-8, которые 29 августа разбились в Донецкой области. Авиакатастрофа унесла жизни четырех пилотов и двое борттехников.

Об этом сообщает издание "Суспільне", а также "Зміст".

Все шесть погибших были из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Имена и фото погибших военных в авиакатастрофе Донецкой области

37-летний Юрий Анисимов – житель Полтавской области. Воин был старшим бортовым техником, имел звание капитана.

Капитан Юрий Анисимов. / Фото: Суспільне

Валентин Воробец – родился в 2000 году, был старшим лейтенантом.

Валентин Воробец. / Фото: Суспільне

Иван Яровой – летчик-штурман вертолета. Родился в 2000 году.

Иван Яровой.

Евгений Кисиль – бортовой техник 1988 года рождения.

Евгений Кисиль. / Фото: Суспільне

Владислав Рымарь — командир звена, он был 1995 года рождения.

Владислав Рымарь.

Виктор Опанасюк – 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Виктор Опанасюк. / Фото: Змист

Панихида за павшими защитниками состоялась в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ. Почтить погибшим пришли родные, знакомые и собратья павших бойцов.

В Полтавской области простились с погибшими пилотами Ми-8.

Похороны погибших пилотов Ми-8. / Фото: Змист

Похороны пилотов, погибших в авиатроше на Донбассе.

Авиакатастрофа вертолетов Ми-8

Вечером 30 августа в СМИ появились сообщения об авиатроще в Донецкой области, в которой погибли шесть пилотов. Отмечалось, что при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации.

Впоследствии в ВСУ подтвердили авиатрость вертолетов. Они находились на боевом задании. В настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства трагедии, работает комиссия.

Накануне в ДБР озвучили версии падения вертолетов. В частности, будет изучать версию диверсии или поражение вертолетов врагом".

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