В Полтавской области простились с погибшими пилотами Ми-8: их имена и фото

Все погибшие были из 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Сикорского.
В Полтавской области, в селе Горбановка, 1 сентября простились с экипажами двух вертолетов Ми-8, которые 29 августа разбились в Донецкой области. Авиакатастрофа унесла жизни четырех пилотов и двое борттехников.
Об этом сообщает издание "Суспільне", а также "Зміст".
Все шесть погибших были из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
Имена и фото погибших военных в авиакатастрофе Донецкой области
37-летний Юрий Анисимов – житель Полтавской области. Воин был старшим бортовым техником, имел звание капитана.
Валентин Воробец – родился в 2000 году, был старшим лейтенантом.
Иван Яровой – летчик-штурман вертолета. Родился в 2000 году.
Евгений Кисиль – бортовой техник 1988 года рождения.
Владислав Рымарь — командир звена, он был 1995 года рождения.
Виктор Опанасюк – 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.
Панихида за павшими защитниками состоялась в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ. Почтить погибшим пришли родные, знакомые и собратья павших бойцов.
Авиакатастрофа вертолетов Ми-8
Вечером 30 августа в СМИ появились сообщения об авиатроще в Донецкой области, в которой погибли шесть пилотов. Отмечалось, что при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации.
Впоследствии в ВСУ подтвердили авиатрость вертолетов. Они находились на боевом задании. В настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства трагедии, работает комиссия.
Накануне в ДБР озвучили версии падения вертолетов. В частности, будет изучать версию диверсии или поражение вертолетов врагом".