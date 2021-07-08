В Полтавской области пьяная мать "потеряла" 6-летнего сына (фото)

Женщина сказала, что ее сын потерялся в парке "Приднепровский".

В Кременчуге Полтавской области женщина с признаками алкогольного опьянения думала, что потеряла своего 6-летнего сына. На самом деле мальчик ждал мать в доме.

Об этом сообщили в патрульной полиции Кременчуга.

Также читайте Пьяная мать на мопеде с двумя детьми врезалась в бетонный столб в Запорожье

Так, вечером 7 июля женщина сама позвонила в полицию. Она рассказала, что в парке "Приднепровский" потеряла своего 6-летнего сына. Инспекторы, которые приехали на место, при общении обнаружили у матери явные признаки алкогольного опьянения.

Узнав всю необходимую информацию, правоохранители отправились на поиски ребенка. Они вскоре обнаружили мальчика в подъезде своего дома, он ждал маму.

Facebook/Кременчугский отдел полиции ГУНП в Полтавской области

Патрульные составили на женщину админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 184 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) КоАП и передали информацию работникам службы по делам детей.

Напомним, ранее в Киеве пьяная мать потеряла малолетнюю дочь. Одиннадцатилетнюю девочку полиция нашла у знакомой ее матери в другом районе столицы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку