В Полтавской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

На территории Полтавской области работает ПВО.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Остаемся в укрытиях. Верим в ВСУ!", — заметил он в сообщении.

Также ранее в социальных сетях сообщалось о звуках взрывов в Кременчуге.

Больше подробностей пока неизвестно.

Находитесь в безопасных местах и следите за сообщениями официальных властей.

Напомним, что ранее звуки раздались в Днепре и Запорожье.

Также в Киеве и Киевской области работает ПВО.

Читайте также: