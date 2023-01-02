В Полтавской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

Атака беспилотников продолжается.
На территории Полтавской области работает ПВО.
Об этом в социальных сетях сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Остаемся в укрытиях. Верим в ВСУ!", — заметил он в сообщении.
Также ранее в социальных сетях сообщалось о звуках взрывов в Кременчуге.
Больше подробностей пока неизвестно.
Находитесь в безопасных местах и следите за сообщениями официальных властей.
Напомним, что ранее звуки раздались в Днепре и Запорожье.
Также в Киеве и Киевской области работает ПВО.
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