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В Полтавской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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В Полтавской области работает ПВО: оставайтесь в укрытиях

Фото: ТСН.ua

Атака беспилотников продолжается.

На территории Полтавской области работает ПВО.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Остаемся в укрытиях. Верим в ВСУ!", — заметил он в сообщении.

Также ранее в социальных сетях сообщалось о звуках взрывов в Кременчуге.

Больше подробностей пока неизвестно.

Находитесь в безопасных местах и следите за сообщениями официальных властей.

Напомним, что ранее звуки раздались в Днепре и Запорожье.

Также в Киеве и Киевской области работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
284
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