В Полтавской области ракетным ударом поражен промышленный объект: возник пожар

Во время ракетной атаки на территории области работали средства ПВО.

Вечером в субботу, 27 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту на территории Кременчугского района Полтавщины.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что привело к пожару. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Также читайте В Полтавской области во двор частного дома упала ракета: подробности

Во время ракетной атаки на территории области работали средства ПВО.

Напомним, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В Воздушных силах предупреждали о ракетах в направлении Полтавы и Кременчуга.

Читайте также: