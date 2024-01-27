В Полтавской области ракетным ударом поражен промышленный объект: возник пожар

Во время ракетной атаки на территории области работали средства ПВО.
Вечером в субботу, 27 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по промышленному объекту на территории Кременчугского района Полтавщины.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что привело к пожару. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Во время ракетной атаки на территории области работали средства ПВО.
Напомним, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В Воздушных силах предупреждали о ракетах в направлении Полтавы и Кременчуга.
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