В Полтавской области расследуют загадочное убийство супругов: первые подробности

В Кременчугском районе обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни.

В Полтавской области, в пгт Градижск, во дворе домохозяйства обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

"Работники полиции обнаружили во дворе домохозяйства мужчину и женщину с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались местные 65-летние супруги. Пока обстоятельства и мотивы преступления, а также причастных к нему лица, устанавливают следователи следственного управления полиции Полтавщины, эксперты-криминалисты, оперативники управления уголовного розыска, кинологи и полицейские Кременчугского районного управления полиции", - сказал Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины.

По этому факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Глобинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Житомирской области грабитель убил супругов, замаскировав резню под семейную ссору.

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