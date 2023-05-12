В Полтавской области раздается воздушная тревога: людей просят не игнорировать ее

Об опасности в регионе известили в 09:03.

Утром пятницы, 12 мая, только в Полтавской области объявили воздушную тревогу. Местные власти просят людей находиться в укрытиях.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщений местных властей.

Воздушная тревога в регионе 12 мая в 09:03. По состоянию на 09:17 она продолжается. "Тревога" также звучит в городе Светловодск и тергромаде Кировоградской области.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин просит жителей области не пренебрегать собственной безопасностью: "Не игнорируйте воздушную тревогу! Пройдите в укрытие! Верим в ВСУ".

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщает о ракетной угрозе в регионе: "Внимание! Воздушная тревога. Ракетная опасность".

Как сообщалось, в ночь на 12 мая взрывы прогремели в Запорожье и в Херсоне. После полуночи в регионах было объявлено о "тревоге".

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