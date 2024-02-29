В Полтавской области раздался взрыв во время воздушной тревоги

Вечером 28 февраля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, во время которой в Полтавской области раздался звук взрыва.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он заявил, что взрыв прогремел в Миргородском районе, но попаданий не было зафиксировано.

"Враг продолжает атаковать Полтавщину. Звук взрыва слышали в Миргородском районе. Однако попаданий на территории области не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Кроме того, прогон сообщил, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки беспилотников в Полтавской области сработало ПВО, произошло падение обломков сбитых дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала беспилотниками юг страны.

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