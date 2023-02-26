В Полтавской области разыскивают опасных преступников: их приметы и фото

Преступники совершили умышленные убийства.
Полиция Полтавской области разыскивает трех осужденных, совершивших тяжкие преступления и уклоняющихся от наказаний.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.
Отдел №2 (г.Горешние Плавные) Кременчугского районного управления ГУНП в Полтавской области устанавливает местонахождение осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора суда и подозреваемых в совершении тяжких преступлений.
Так, в розыске житель города Горишние Плавные Николай Валерьевич Павлюковский, 14.07.1983 года рождения. Уроженец города Комсомольск, приговоренный к лишению свободы за умышленное убийство. Преступник находится в розыске с 2002 года.
Житель Кременчуга Станислав Игоревич Золотарев, 17.07.1982 года рождения. Скрывается от суда также за умышленное убийство. Находится в розыске с 2014 года.
Приметы: рост примерно 190 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, глаза серые, нос прямой, брови густые, может носить бороду.
От органов досудебного расследования также скрывается житель села Хоришки (Полтавская область), уроженец Макеевки (Донецкая область) Анатолий Владимирович Михайлев, 15.06.1973 года рождения.
Приметы: на вид 46-49 лет, среднего телосложения, рост примерно 165 – 170 см, волосы светлые. Раньше были проблемы с законом. Разыскивается с 2017 года.
Граждан, которым известна информация об этих лицах, просят сообщить ее в отдел №2 (г. Горишние Плавные) Кременчугского районного управления полиции по телефонам: (097) 900-72-98 – дежурная часть, (097) 775-44-72 или 102.
Напомним, в Одессе нашли тело бизнесмена в багажнике его собственного Рогше. Тело погибшего претерпело существенные гнилостные изменения, поэтому его завернули во многие слои полиэтилена и направили на экспертизу.
Как сообщалось, в одном из сел Львовского района 41-летняя женщина убила 48-летнего знакомого и вместе со своим мужем спрятала труп в ванной. Тело убитого нашли полицейские спустя несколько месяцев.
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