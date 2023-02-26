В Полтавской области разыскивают опасных преступников: их приметы и фото

Полиция Полтавской области разыскивает трех осужденных, совершивших тяжкие преступления и уклоняющихся от наказаний.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

Отдел №2 (г.Горешние Плавные) Кременчугского районного управления ГУНП в Полтавской области устанавливает местонахождение осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора суда и подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Так, в розыске житель города Горишние Плавные Николай Валерьевич Павлюковский, 14.07.1983 года рождения. Уроженец города Комсомольск, приговоренный к лишению свободы за умышленное убийство. Преступник находится в розыске с 2002 года.

Розыск Николая Павлюковского / Фото: Полиция полтавской области

Житель Кременчуга Станислав Игоревич Золотарев, 17.07.1982 года рождения. Скрывается от суда также за умышленное убийство. Находится в розыске с 2014 года.

Приметы: рост примерно 190 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, глаза серые, нос прямой, брови густые, может носить бороду.

Полиция разыскивает Станислава Золотарева / Фото: Полиция полтавской области

От органов досудебного расследования также скрывается житель села Хоришки (Полтавская область), уроженец Макеевки (Донецкая область) Анатолий Владимирович Михайлев, 15.06.1973 года рождения.

Приметы: на вид 46-49 лет, среднего телосложения, рост примерно 165 – 170 см, волосы светлые. Раньше были проблемы с законом. Разыскивается с 2017 года.

Розыск Анатолия Михайлева / Фото: Полиция полтавской области

Граждан, которым известна информация об этих лицах, просят сообщить ее в отдел №2 (г. Горишние Плавные) Кременчугского районного управления полиции по телефонам: (097) 900-72-98 – дежурная часть, (097) 775-44-72 или 102.

Напомним, в Одессе нашли тело бизнесмена в багажнике его собственного Рогше. Тело погибшего претерпело существенные гнилостные изменения, поэтому его завернули во многие слои полиэтилена и направили на экспертизу.

Как сообщалось, в одном из сел Львовского района 41-летняя женщина убила 48-летнего знакомого и вместе со своим мужем спрятала труп в ванной. Тело убитого нашли полицейские спустя несколько месяцев.

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