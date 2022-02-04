В Полтавской области рейсовый автобус столкнулся с фурой и легковушкой и опрокинулся: много пострадавших (фото)

ДТП произошло в Лубенском районе.
Рейсовый автобус "Киев-Ромны" попал в ДТП вблизи села Вишневое Лубенского района Полтавской области 3 февраля, в результате чего травмированы 11 человек.
Об этом сообщает полиция области.
Известно, что рейсовый микроавтобус на автодороге "Сумы-Пирятин" столкнулся с грузовиком Renault Magnum, под управлением 64-летнего водителя, легковушкой Cherry Amulet, под управлением водителя, 1981 года рождения, седельным тягачом Volvo, за рулем которого был водитель 1998 года рождения. В результате микроавтобус опрокинулся на бок.
В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадали водители легковушки и микроавтобуса.
Также получили травмы 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины. Пострадавших госпитализировали в больницы.
В ГСЧС добавили, что для освобождения пострадавших из авто привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.
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