В Полтавской области рейсовый автобус столкнулся с фурой и легковушкой и опрокинулся: много пострадавших (фото)

В Полтавской области рейсовый автобус столкнулся с фурой и легковушкой и опрокинулся: много пострадавших (фото)

ДТП произошло в Лубенском районе.

Рейсовый автобус "Киев-Ромны" попал в ДТП вблизи села Вишневое Лубенского района Полтавской области 3 февраля, в результате чего травмированы 11 человек.

Об этом сообщает полиция области.

Известно, что рейсовый микроавтобус на автодороге "Сумы-Пирятин" столкнулся с грузовиком Renault Magnum, под управлением 64-летнего водителя, легковушкой Cherry Amulet, под управлением водителя, 1981 года рождения, седельным тягачом Volvo, за рулем которого был водитель 1998 года рождения. В результате микроавтобус опрокинулся на бок.

В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадали водители легковушки и микроавтобуса.

Также получили травмы 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины. Пострадавших госпитализировали в больницы.

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В ГСЧС добавили, что для освобождения пострадавших из авто привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.

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