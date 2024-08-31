В Полтавской области родители подростков, изнасиловавших малолетнего парня, обошлись штрафом в 850 грн

На Полтавщине в селе Котельва родители подростков, совершивших избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним, получили штраф в размере 850 гривен.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он узнал о том, что в селе Котельва трое юношей издевались избили и совершили сексуальное насилие над 12-летним парнем. После этого представитель в Полтавской области Владислав Носенко вместе с начальником Полтавской районной военной администрации Дмитрием Романовым выехали на место происшествия. Они встретились с председателем территориального общества, руководителем службы по делам детей и местной полицией.

Выяснилось, что, по словам местных органов власти и правоохранителей, событие произошло еще в середине июня этого года. Однако правоохранители узнали об этом только 5 августа и не приступили к досудебному расследованию. Они составили административные протоколы на родителей двух ребят, которые получили штраф в размере 850 грн. Третьего парня в то время даже не пытались найти.

Омбудсмен отметил, что только после того, как событие получило общественную огласку, информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 153 УКУ. Он также подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, инцидент произошел в середине июня 2024 около 15:00 на пляже "Мусейка" у реки Ворскла близ Котельвы. Подростки заставляли 12-летнего парня оголяться и унижали, при этом снимали все на телефон и распространяли видео среди знакомых.

Из реестра судебных решений стало известно, что родителей двух правонарушителей привлекли к ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей, поскольку их дети не достигли 16 лет. Дело квалифицировано как административное правонарушение. Действия подростков в отношении потерпевшего сочли хулиганскими. Родителям наложили штрафы: 850 и 1190 гривен соответственно.

31 августа Нацполиция Полтавщины сообщила, что начала досудебное расследование по делу об издевательствах над ребенком. Расследование ведется по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, касающейся сексуального насилия. Эта статья предусматривает наказание в виде заключения от 5 до 10 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Тернополе судили 17-летнюю студентку Технического колледжа за "появление в общественных местах в пьяном виде и грязной одежде". Это произошло после того, как ее пытался изнасиловать молодой человек. Несмотря на многочисленные показания, правоохранители обвинили именно девушку за ее вид и состояние.

Читайте также: