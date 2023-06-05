В Полтавской области СБУ обезвредила банду криминального авторитета "Москва": отличались особой жестокостью (фото)

Банда требовала у местных предпринимателей деньги и запугивала их семьи.

Украинские правоохранители обезвредили на Полтавщине банду криминального авторитета по прозвищу "Москва". Группировка терроризировала местных жителей и выбивала несуществующие долги с предпринимателей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, банда отличалась особой жестокостью и в разные отказы платить им деньги — угрожали убийством владельцам бизнеса и их семьям, а также разграбили имущество потерпевших.

"Деятельность преступной группировки координировал известный в регионе криминальный авторитет по прозвищу Москва. Ранее он уже привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений и был "смотрящим" в колонии, где отбывал наказание. По согласию уголовника участники его банды ставили на счетчик представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов. Таким образом, они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и каждый раз пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что СБУ задокументировали факт вымогательства несуществующего долга в 30 тысяч долларов с местного предпринимателя. Они угрожали мужчине и его семье физической расправой.

"В конце концов, они силой отобрали автомобиль жены потерпевшего как "уплату за долг". В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали двух активных участников группировки. В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов выявлено: большую сумму наличных, полученную от потерпевшего; 3 автомобиля, в том числе угнанный у жены потерпевшего предпринимателя; записи черной бухгалтерии и долговые расписки; оружие", — отметили в СБУ.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 ("Требование, совершенное по предварительному сговору группой лиц") УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в СБУ прокомментировали подрыв автомобиля с предателем Дидоводюком и его дочерью в Запорожье.

Читайте также: