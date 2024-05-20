В Полтавской области семейный тиран изнасиловал и задушил собственную жену

На Полтавщине мужчина получил пожизненное за изнасилование и убийство 24-летней жены - матери двух малолетних детей. Преступление совершил житель Миргородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

Накануне Полтавский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы злоумышленника. Он обжаловал приговор, которым был приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Преступления совершены в с. Биленченковка Гадячской громады. Из-за ревности мужчина постоянно совершал насильственные действия в отношении жены. Не выдержав издевательств, она написала заявление в полицию. Узнав о наличии уголовного производства, злоумышленник подстерег женщину, которая возвращалася от гостей домой, и, угрожая лезвием, приказал идти в садик, где изнасиловал и задушил. В дальнейшем он скрывался на чердаке заброшенного здания, где его обнаружили правоохранители", - сообщили в прокуратуре.

Осужденный будет отбывать наказание за несколько фактов изнасилований, совершенных в отношении супруги, повлекших тяжкие последствия, и умышленное убийство с целью сокрытия этих уголовных правонарушений, соединенное с изнасилованием (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. 9). .2 ст.

Напомним, в Житомирской области парень за гаражами изнасиловал девочку.

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