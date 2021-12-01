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В Полтавской области школьница оказалась в реанимации после таблеток для лечения повышенного давления

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В Полтавской области школьница оказалась в реанимации после таблеток для лечения повышенного давления

Иллюстрация, автор фото/Sura Nualpradid

Девочка выпила препарат для лечения артериальной гипертензии.

В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенок находится в реанимации.

Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на службу оперконтроля мэрии.

Известно, что пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга накануне, 30 ноября. Медики подозревают у девочки острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.

Состояние школьницы оценивается как средней тяжести. Местные СМИ пишут, что она выпила 2 таблетки.

Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области в реанимацию попала 17-летняя девушка. У пациентки – отравление неизвестным веществом.

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