В Полтавской области школьница оказалась в реанимации после таблеток для лечения повышенного давления

Девочка выпила препарат для лечения артериальной гипертензии.
В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками. Ребенок находится в реанимации.
Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на службу оперконтроля мэрии.
Известно, что пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга накануне, 30 ноября. Медики подозревают у девочки острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии.
Состояние школьницы оценивается как средней тяжести. Местные СМИ пишут, что она выпила 2 таблетки.
Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области в реанимацию попала 17-летняя девушка. У пациентки – отравление неизвестным веществом.
Читайте также:
- Угостил друзей под видом сладостей: в Житомирской области в гимназии бытовой химией отравились 11 учеников
- Пили водку зеленого цвета со вкусом ириски: в Казани вечеринка ко дню рождения обернулась трагедией для друзей
- Отравилась каштанами: матери, которая долечила дочь комы, грозит до пяти лет заключения