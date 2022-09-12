В Полтавской области снесли последний памятник Ленину, который стоял возле учебного заведения (фото)

В поселке Полтавской области снесли памятник Ленину, который располагался на территории одного из местных учебных заведений.

Скульптуру Ленину демонтировали в пгт Котельва по требованию Полтавского офиса Украинского института национальной памяти (УИНП).

Об этом сообщает Полтавский офис УИНП, пишет местное издание "Полтавщина".

И. о. Котелевского поселковый главы Виталий Рогуля уточнил, что памятник размещался на территории Котелевского опорного заведения среднего образования № 2 I–III ступеней поселкового совета.

Также читайте В Переяславе снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с агрессором Россией

"Сообщаем, что скульптура "Молодой Володя Ульянов", которая размещалась на территории Котелевского опорного заведения среднего образования № 2 I–III ступеней поселкового совета демонтирована", — прокомментировал чиновник.

Инициатор демонтажа отметил, что патриотическое воспитание учащейся молодежи и образование среди служащих местного самоуправления, и в то же время наличие такого памятника противоречит друг другу.

"О вопиющем случае нарушения декоммунизационного законодательства на территории этого учебного заведения нам сообщили бойцы территориальной обороны ВСУ и активисты общественного движения "Декоммунизация. Украина", – рассказал инициатор демонтажа, региональный представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар.

Как пишут местные СМИ, после полномасштабного российского вторжения был демонтирован предпоследний памятник Ленину на территории Зиньковской громады, в санатории "Сосновый бор".

Ранее в Полтавской области снесли памятник, посвященный "борцам за власть советов".

Напомним, в Польше из-за нападения России на Украину был демонтирован памятник Красной армии.

Читайте также: