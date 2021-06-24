В Полтавской области собака напала на 6-летнего ребенка на детской площадке (фото)

В Полтавской области собака напала на 6-летнего ребенка на детской площадке (фото)

Местные говорят, что уже обращались в коммунальное предприятие насчет агрессивной собаки, но безрезультатно.

В Кременчуге Полтавской области 23 июня бездомная собака укусила маленького ребенка. Пострадал 6-летний ребенок.

Об этом говорится в посте одного из местных сообществ в Instagram.

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Отмечается, что собака покусала ребенка в районе Третьего Занасыпа. С опубликованного фото видно, что, вероятно, нападение произошло на детской площадке. В результате 6-летний ребенок сейчас в больнице, на его ноге глубокая рана от укуса и синяки.

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Кроме того, в посте жалуются, что поймать животное для дальнейшего исследования на вероятность бешенства не удалось, поскольку местное коммунальное предприятие не отвечало на звонки.

"Сколько жалоб от нас от родителей поступает, и ничего с этим не делают", — говорится в посте.

h.kremenchug

Напомним, ранее в Тернополе в парке Национального возрождения собака покусала 9-летнюю девочку, которая захотела его погладить.

А в Днепре агрессивный ротвейлер разорвал мужчину, который защищал ребенка.

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