В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа: какие изменения

В Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа на один час. На всей территории региона он продлится с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По его словам, смены комендантского часа начнут действовать с 27 марта. Решение было принято на заседании совета обороны области.

"С этим вопросом к нам обратились аграрии. В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение", — подчеркнул глава области.

К слову, до этого комендантский час в области действовал с 23:00 до 5:00.

Напомним, в Киевской области от 26 марта сокращают комендантский час. Теперь она будет действовать на всей территории региона ежедневно с 00:00 до 05:00. Теперь большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше.

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