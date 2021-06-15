В Полтавской области сосед зарезал ножом своего знакомого и совершил суицид

После убийства пожилой мужчина покончил с собой.

В селе Городище Полтавской области соседи обнаружили труп мертвого мужчины с признаками насильственной смерти. Также было найдено повешенным еще одного местного жителя.

Об этом сообщает полиция области.

Так, о мертвом 42-летнего мужчины сообщила его жена. Оперативники при осмотре тела обнаружили явные признаки насильственной смерти. Также правоохранители в сарае нашли тело 74-летнего хозяина, который покончил жизнь самоубийством. Он повесился.

По предварительной версии следствия, потерпевший вместе со своим пожилым знакомым совместно распивали спиртные напитки. Тогда же между ними вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого хозяин ножом зарезал своего гостя.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черкассах пьяный мужчина напал с ножом на подростка. В результате 13-летнего парня госпитализировали в больницу, а злоумышленнику грозит срок.

Как сообщалось, во Львове женщина зарезала мужа, потому что тот хотел выпить водку. За это ее приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку