В Полтавской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: есть погибший и раненые (фото)

В среду, 26 июля, вблизи села Кошмановка Полтавского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. На месте ДТП погиб водитель маршрутки и пострадала пассажирка.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

ДТП произошло 26 июля в 13:15 на трассе Полтава-Красноград. Там столкнулись грузовик КРАЗ и рейсовый автобус "Днепр-Сумы". На месте трагедии погиб водитель автобуса.

На момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров. Одна из пострадавших была госпитализирована.

На месте ДТП погиб водитель автобуса / Фото: ГУ Национальной полиции в Полтавской области

"По факту дорожно-транспортного происшествия следственным управлением ГУНП Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой ) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Причины ДТП устанавливаются следствием.

На Полтавщине столкнулись автобус и грузовик / Фото: ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Напомним, в Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей.

Читайте также: