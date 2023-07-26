В Полтавской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: есть погибший и раненые (фото)

Причины ДТП устанавливаются следствием.
В среду, 26 июля, вблизи села Кошмановка Полтавского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. На месте ДТП погиб водитель маршрутки и пострадала пассажирка.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
ДТП произошло 26 июля в 13:15 на трассе Полтава-Красноград. Там столкнулись грузовик КРАЗ и рейсовый автобус "Днепр-Сумы". На месте трагедии погиб водитель автобуса.
На момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров. Одна из пострадавших была госпитализирована.
"По факту дорожно-транспортного происшествия следственным управлением ГУНП Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших за собой ) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Причины ДТП устанавливаются следствием.
Напомним, в Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей.
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