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В Полтавской области женщина сожгла любовницу своего мужа: суд вынес приговор

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1695
Время на прочтение
2 мин
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В Полтавской области женщина сожгла любовницу своего мужа: суд вынес приговор

Фото: pixabay.com

Женщина облила соперницу бензином и подожгла ее.

В Полтавской области летом прошлого года женщина из-за ревности облила бензином и подожгла знакомую своего мужа. По решению суда женщину заключили в тюрьму на шесть лет. До вступления приговора в законную силу подозреваемая будет находиться под домашним арестом.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Как говорится в материалах дела, 2 июля 2022 года женщина пришла к знакомой и застала там своего мужа. По его словам, он выпивал со своей знакомой и после уснул у нее в квартире. Женщина после увиденного ударила по лицу своего избранника и его любовницу.

Позже женщина налила в пустую пластиковую бутылку бензин, пришла к любовнице мужчины, облила ей лицо и верхнюю часть тела, после чего подожгла спичкой.

Как рассказала в суде женщина, таким образом она хотела просто испугать любовницу мужчины, облив бензином одеяло и свитер. Однако, прикуривая сигарету, она бросила спичку на одеяло. 

По выводам судмедэкспертов, потерпевшая получила термические ожоги 1-3 степени общей площадью до 35% поверхности тела, с развитием ожоговой болезни. 10 июля женщина скончалась в больнице.

Напомним, в Ровно женщину осудили за фейковое заминирование почты.

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Дата публикации
Просмотры
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